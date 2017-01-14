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Mevlüt Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD'yi davet edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD'yi davet edeceğiz. Astana Zirvesinde YPG olmayacak

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:57:29 Güncelleme: 18:07:26 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD'nin 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye toplantılarına Türkiye ya da Rusya tarafından resmi olarak davet edilmediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, '23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye toplantılarına davet edildiniz mi Görüşmelerde sizin bir rolünüz olacak mı' sorusuna verdiği yanıtta, Orada bir rolümüz olacak mı bilmiyorum ve bu konuda sizi görüşmeleri düzenleyen Rusya ve Türkiye'ye yönlendirmek isterim. Biz henüz bir davet almadık dedi.

Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi sorusuna da, Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye'deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz karşılığını verdi.

Mark Toner, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik soruları da yanıtladı. Son haftalarda Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına destek vermediği için ABD'yi suçladığı ve eleştirdiği, ABD'nin Suriyeli Kürtlere destek verdiği, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlığının ABD kaynaklı bir siber saldırıya uğradığı açıklaması anımsatılan Toner, şöyle devam etti:

"Bakın, Türkiye'nin önemli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu, ortaklığımızı ve Türkiye ile olan ilişkimizi ciddiye aldığımızı söyleyerek başlayacağım. Bunun üzerine çok çalışıyoruz ve Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle aldığı baskıları, Suriye ile olan güney sınırındaki karışıklıkları, savaştan kaçan büyük bir sığınmacı akını olduğunu görüyoruz. Ayrıca kendi toprakları bir geçiş noktası olarak kullanılıyor, IŞİD ya da DAEŞ'e yeni gelen kişiler için kullanılıyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin içinde bulunduğu baskıyı anlıyor ve hissediyoruz. Bununla birlikte, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki çeşitli makamlardan gördüğümüz bazı söylemler bizi alarma geçiriyor, bunlardan bazıları sizin de belirttiğiniz gibi. Örneğin, ABD'nin IŞİD'e karşı aktif olarak karşı koymadığı fikri, geçen bir buçuk yıl boyunca IŞİD'in Suriye'deki ve Irak'taki dayanaklarını gerçekten azaltmada elde ettiğimiz her şey göz önüne alındığında bunlar saçma söylemler."

Toner, Berat Albayrak'ın açıklamalarına ilişkin de O konuşmaya değinmeyeceğim bile, bir sürü gülünç ifade var. Ancak şunları söyleyeceğim, ABD'yi Türkiye'de yaşanan olaylar ve terör olaylarına karıştığı gibi söylemler yalnızca yalan değil aynı zamanda ilişkimize zarar veren söylemler diye konuştu.

Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı ABD-Türkiye ilişkilerinin daha da karmaşık bir hale geldiğini belirten Toner, bunun ilişkilerin kötüleştiği anlamına gelmesi demek olmadığını, Türk yetkililerin kendilerini endişelendiren tutum ya da açıklamaları olduğunda bunları açıklıkla dile getirdiklerini söyledi.

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