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Saffet Sancaklı MHP Kocaeli
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Saffet Sancaklı'ın eşi intihar girişiminde bulundu

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:49:02 Güncelleme: 22:47:00

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.

Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı. Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayı öğrenen Saffet Sancaklı'nın İstanbul'a geldiği belirtildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU/ İSTANBUL

 

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