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Bursa'daki kazada gelin öldü, kayınvalidesi ağır yaralandı

Kanser hastası Ayfer Atış'ın tedavi için hastaneye giderken yanında olan gelini Vildan Atış, meydana gelen kazada hayatını kaybederken, Ayfer Atış da ağır yaralandı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:26:58 Güncelleme: 10:31:33 İHA

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, hastaneye gitmek için durakta otobüs bekleyen gelin ile kayınvalidesini ezdi. Gelin kazada hayatını kaybederken, kanser hastası kayınvalidesi ise ağır yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde İzmir yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde Bursa'da hastaneye gitmek için ilçe terminaline giden gelin-kaynana, terminalde otobüs olmayınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüslerine binmek için terminalin karşısına geçti.

İki kadın, durakta bulunan bir kaç kişi ile birlikte otobüs beklemeye başladı. Bu sırada ilçe merkezinden terminale doğru hızla gelen C.C. (30) idaresindeki 16 SB 174 plakalı otomobil, otobüs bekleyen yayaların arasına daldı.

Otomobil altında kalan Vildan Atış (38) olay yerinde hayatını kaybederken, kayınvalidesi Afer Atış (66) ise ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu öğrenilen Ayfer Atış'ın tedavi için Bursa merkezde bir hastaneye gittiği ve yanına gelini Vildan Atış'ı aldığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü C.C. gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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