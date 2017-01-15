Halk arasında tavukkarası olarak bilinen ‘Retinis Pigmentoza’ hastalığıyla dünyaya gelen 26 yaşındaki görme engelli Can Kırca, Türkiye’de 3 yıl önce açılan Apple Store’un ilk çalışanlarından biri oldu.



Mütercim tercüman olan ve bilgisayar teknolojisindeki becerisiyle fark yaratan Kırca, açık kodlu yazılımlar için çeviriler yapıyor, gönüllülük esasıyla çeşitli projelerde yer alıyor.



Çocukken kendisine ‘kör’ diye seslenildiğini söyleyen Kırca, mücadele dolu yaşamını şöyle anlattı:



Hiçbir zaman eve kapanmadım. Bilgisayara ilgiliydim. 8’inci sınıfta kodlaması tamamen kendime ait olan ilk web sitemi yayına aldım. Üniversitede sosyal medya uzmanlığından, sunucu ve network kurulumuna kadar birçok işte aktif çalıştım... Apple dahil hiçbir kurumda engelli kadrosunda yer almadım. Engeliniz varsa, hayat sizi zorlayacak ama bunları düşünüp eve kapanmak çare değil. İsterseniz, başarısız olmanız imkânsız.”



LEYLA ÜNAL / GAZETE HABERTÜRK

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