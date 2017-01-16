15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 16 Ocak Pazartesi günü raporu.

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ADIYAMAN BESNİ'DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Besni Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Murat Ö. ile Besni Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ramazan Y., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmasına başlanan 2 şüphelinin evlerinde de arama yapıldı. (DHA)