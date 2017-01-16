Hrant Dink davasında Ali Fuat Yılmazer ilk ifadesini veriyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ilk kez ifade veriyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve tutuksuz sanıklardan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun katıldı.

Serdar KULAKSIZ / HABERTÜRK HABER MERKEZİ