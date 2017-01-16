Okullar ne zaman tatil oluyor? Öğrenciler Ocak ayının yarılanmasıyla bu sorunun cevabını daha çok soruyor. Birçok ders ve sınava giren öğrenciler sabırsızlıkla dinlenmek için sömestr tatilini bekliyor. Peki 2017 okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2017 tarihinde yapılacak son ders ile son bulacak. Öğrenciler ve öğretmenler 15 gün boyunca ilk dönemin yorgunluğunu dinlenerek ve tatil yaparak giderecek.

Tatile çıkacak öğretmenler ve öğrencilere uzmanlardan asosyal şekilde tatilin geçirilmemesine yönelik bir uyarı geldi. Özellikle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, basın toplantısında yaptığı açıklamada tatil boyunca öğrencilere herhangi bir ödev verilmemesi konusunda öğretmenleri uyardı ve tatil boyunca kültür arttıracak aktivitelerin yapılması konusunda velileri de bilgilendirdi. Öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumasını, konu tekrarı yapmasını, sinema, tiyatro ve buna benzer sosyal aktivitelerde zaman geçirmesini ve bu sayede zihin yorgunluğunun atılması önerildi.

15 gün sürecek sömestr tatili 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma gününe kadar öğrenciler eğitimlerini almaya devam edecek.

EV ÖDEVİ VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB'in yeni müfredatını tanıttığı toplantıda yaptığı açıklamada "Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Bakan Yılmaz, karnelerin bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda bir araç olduğunun öğrencilere ve velilere anlatılmasının önemine de dikkat çekti.

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİM OLMAYACAK

Kar tatili nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar için yarıyıl tatilinde telafi eğitimi verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayır kesinlikle. Tatil tatildir. Araya bir başka okul, telafi gibi hiçbir şey koymuyoruz. Onu önümüzdeki süreçte, yani şubattan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler, o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi eğitimi ile gidereceklerdir."