Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci 20 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 15 günlük bir tatile çıkacak. Notların bir çoğu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne yazılsa da öğrenciler takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi aldığını merak ediyor. Peki takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? İşte takdir ve teşekkür belgesi hesaplama...

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Ortaokulda okuyan öğrenciler 5,6,7,8. sınıf ve lisede okuyan öğrenciler de 9,10,11,12. sınıf için takdir-teşekkür belgesi hesaplama konusunda heyecanla hesaplamalar yapıyor. Fakat birçok öğrenci de nasıl hesaplandığını bilmiyor.

Dönem sonunda hesaplanan dersin puan ortalaması alınır ve bu ortalama hesaplama yapılan dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Tüm derslere bu işlem uygulandıktan sonra çıkan sonuçlar toplanır ve toplam ders saatine bölünür. Böylece dönem ortalaması bulunur ve puana göre de hangi belgenin kazanıldığı ortaya çıkar.

*Takdir Belgesi için gereken dönem not ortalaması: 85,00-100

*Teşekkür Belgesi için gereken dönem not ortalaması: 70,00-84,99

AĞIRLIKLI PUAN NASIL HESAPLANIR?

Örneğin Türk Edebiyatı dersi haftada 6 saat okutuluyorsa ağırlığı 6'dır. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır.

Örnek: Türk Edebiyatı dersinin haftalık ders saati 6, yıl sonu puanı ise 85 olsun.Bu durumda Türk Edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı:6x85=510 olacaktır.

AĞIRLIKLI PUAN ORTALAMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?



Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Eğer bir öğrenci hem derslerinde başarılıysa, hem de okul içinde çevresine, kamu mallarına, okulda kullandığı araç gereçlere veya arkadaşlarına herhangi bir zarar verici davranışta bulunmazsa ve derslerine katılım seviyesini yüksek tutarsa ONUR BELGESİ kazanmaya hak kazanır.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Bir öğrenci İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 107. maddesi gereğince üç öğretim yılı boyunca aralıksız takdir belgesi alırsa, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ almaya hak kazanmaktadır. Üstün başarı belgesi alan öğrencilerin fotoğrafları, (varsa) okulun gurur (başarı) tablosunda yer alır.

Ödül takdir edilirken öğrencinin;



a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,



b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,



c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığıgibi hususlar göz önünde bulundurulur.



Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

EV ÖDEVİ VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB'in yeni müfredatını tanıttığı toplantıda yaptığı açıklamada "Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Bakan Yılmaz, karnelerin bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda bir araç olduğunun öğrencilere ve velilere anlatılmasının önemine de dikkat çekti.

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİM OLMAYACAK

Kar tatili nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar için yarıyıl tatilinde telafi eğitimi verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayır kesinlikle. Tatil tatildir. Araya bir başka okul, telafi gibi hiçbir şey koymuyoruz. Onu önümüzdeki süreçte, yani şubattan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler, o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi eğitimi ile gidereceklerdir."