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Diyarbakır'da polise saldırı: 1 şehit

Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:10:40 Güncelleme: 17:31:21 AA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 4 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit düştü, 4 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Allahım düşmana göz açtırma
  • Misafir 23 dakika önce
    devlette polis bitmez devlet hep 20 yaşında
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