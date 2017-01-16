Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 4 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit düştü, 4 polis yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 3 dakika önceAllahım düşmana göz açtırma00
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Misafir 23 dakika öncedevlette polis bitmez devlet hep 20 yaşında00
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