Diyarbakır şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı

16 | 17

Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi.