Diyarbakır şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi. Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.
Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan yakınları yasa boğuldu.
Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi.