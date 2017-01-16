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Diyarbakır şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 22:16:20

Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis şehit olurken acı haberler ailelerine ulaşmaya devam ediyor. Şehitlerden geriye kalanlar ise yürek yakan hikayeleri oldu...

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    Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 4 polisin kimlikleri belirlendi. 

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    Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi. Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.

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    ŞEHİT HABERİ TRABZON'A ULAŞTI

    Diyarbakır' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 58 dakika önce
    ALLAH rahmet etsin.
  • Misafir 2 saat önce
    ne yazılabilir ki söz mü kaldı...
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