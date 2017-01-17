İstanbul Kadıköy'de İşadamı Jak Levi'nin katili yakalandı

İstanbul Kadıköy Caddebostan’da işlenen korkunç cinayet, şoförü 72 yaşındaki işadamı Jak Levi’ye ulaşamayınca ortaya çıktı. Matbaa işletmecisi Levi’nin şoförü Haluk K., patronunun evine gitti, kapıyı açan olmayınca da polisi aradı. Polis, çilingirin açtığı eve girince korkunç manzarayla karşılaştı.

Mutfakta cesedi bulunan işadamının vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Evde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kasanın açılmış olduğunu gördü. Kasalarda 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve paranın olduğu iddia edildi.

‘ŞİFRELERİ ALMAK İÇİN DÖVDÜLER’

Şüphelilerin, evdeki iki kasanın şifrelerini söylettirmek için Levi’yi önce feci şekilde dövdüğünü, kasaları boşalttıktan sonra da cinayeti işledikleri ihtimali üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri evde yaptıkları aramada ucu kancalı yaklaşık 2 metre ip, 1 metre tırmanma aparatı, kar maskesi, eldiven ile biri cinayette kullanılmış 3 bıçak buldu. Levi’nin 12 yıldır şoförlüğünü yapan Haluk K. polise verdiği ifadede, en son cuma günü evine bıraktığı Jak Levi’nin kendisini bir daha aramadığını söyledi.

EN SON TEMİZLİKÇİ GİRMİŞ

Bu arada polis, Levi’nin evine ayda bir temizliğe giden Gürcü uyruklu Eka V.’nin de cuma günü eve girdiğini belirleyince soruşturmayı onun üzerinde yoğunlaştırdı. Hizmetçi kadın ve kocası Shalva T. (43) Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı girişinde Tiflis’e giden bir otobüste Trabzon polisi tarafından gözaltına alındı. İki şüphelinin yanlarında bulunan 10 yaşındaki çocukları Nını V. de koruma altına alındı.

9 VALİZLE KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul’dan 9 valizle Gürcistan’a gitmek için yola çıktıkları tespit edilen karı-kocanın üzerinde yapılan aramada 2 bin 300 Euro ile 6 bin 600 TL çıktığı öğrenildi. Öte yandan, diğer şüpheli Shoko C.’nin arandığı belirtildi. Trabzon’da gözaltına alınan Shalva T.’nin, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda kan örneği alınacağı ve evdeki örneklerle karşılaştırma yapılacağı belirtildi.

6 YILDA ONLARCA GASP VE CİNAYET

Hizmetçi, temizlikçi, çocuk bakıcısı, kahya ya da bahçıvan olarak çalışan birçok yabancı uyruklu, çok sayıda olaya karıştı. Aralarında ünlülerin de olduğu birçok kişi, çalışanları tarafından ya soyuldu ya da cinayete kurban gitti. Ören Bayan firmasının eski sahipleri Jack Karako ve eşi Georgia Karako’nun, Özbek hizmetçileri tarafından katledilmesiyle uzun süre tartışılan konu, yıllardır defalarca gündeme geldi. İstanbul’da 2010’dan bu yana yabancı uyruklu çalışanların karıştığı bazı olaylar şöyle:

- Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz’ın Yeniköy’deki villasına giren maskeli 6 kişi evdeki 700 doları gasp edip kaçtı. Saldırganların direndiği için döverek hastanelik ettiği Tınaz’ın yanında çalışan Rus uyruklu hizmetçinin olaydan önce yurtdışına çıktığı belirlendi.

- Sarıyer’de işadamı Ahmet İpekçi’nin evi 5 kişi tarafından soyuldu. Soygunun evde çalışan Rus hizmetli ile bağlantısı araştırıldı ancak failler bulunamadı.

- İşadamı Cem Bahadır ile eşi yurtdışındayken, 52 bin TL’lik mücevherlerini çalan Özbek hizmetçi Kapalıçarşı’da altınları bozdurmak isterken yakalandı.

- Yönetmen Ertan Vecdi Küçükerbaş, Sarıyer’deki evinde gasp edildi. Küçükerbaş’ı eşi ve hizmetçisiyle birlikte bağlayan 6 Rus 50 bin TL’lik ziynet eşyasını alıp kaçtı. Özbek hizmetçinin olayla ilgili bağlantısı saptandı.

MÜSLİM SARIYAR - ENİS YILDIRIM/GAZETE HABERTÜRK