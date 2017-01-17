FETÖ'den tutuklu bekçiye otobüs saldırısını sormamışlar

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Rize maçı dönüşü Balıklı Mahallesi’nde av tüfeği ile gerçekleştirilen saldırıdan sonra yürütülen soruşturmaya, Sürmene’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ışık tutmaya başladı. Saldırının olduğu sırada olay yerine 50 metre mesafedeki köprü üzerinde görevli olduğu belirlenen bekçi Nurettin Ç.’nin, 15 Temmuz gecesi emniyete ait silah deposunun anahtarını sakladığı ortaya çıkmıştı. FETÖ/ PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan bekçi Nurettin Ç.’nin otobüs saldırısı ile ilgili olarak ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı. Bekçiyi yok sayan ve soruşturmayı yürütenlerin tamamının meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Biri firarda, 7’si tutuklu 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 çocuk babası Nurettin Ç., her yerde aranmasına rağmen 15 Temmuz gecesi silah deposunun anahtarını karakola götürmemişti. İfadesinde müdürlerinin cemaatçi olduğunu bildiğini söylediği belirtilen Nurettin Ç.’nin, “Beni Ö.K. aradı, telefonu duymadım. TV’de darbe olduğunu gördüm. Bunun üzerine ağladım. Torunum, ‘Baban mı öldü?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. Saat 01.30’da sela okunmaya başladı. Sahil yolundan emniyete ulaştım. Biraz etrafında dolaştıktan sonra eve döndüm. Namaz kılıp yattım” dediği öğrenildi.

Enis YILDIRIM / GAZETE HABERTÜRK