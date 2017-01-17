17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ahşap ev yangın bartın
GÜNDEM

Bartın'da ahşap ev alevlere teslim

Bartın Hendek yanı Okulak mahallesinde 3 katlı ahşap bir ev alevlere teslim oldu

17 Ocak 2017 Salı, 04:23:23 Güncelleme: 04:24:56 İHA

Edinilen bilgiye göre, Bartın Hendek yanı Okulak mahallesinde bulunan 3 katlı tarihi ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri 20 personel ve 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek seferber oldu. Yangın alevler ve korku dolu anlar yaşandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Bir süre sonra kontrol altına alınırken evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
GÜNDEM

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı
GÜNDEM

Tartıştığı kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı
Bartın’da eğitime kar engeli
GÜNDEM

Bartın’da eğitime kar engeli
Bartın'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Bartın'da ahşap bina yandı 1 ölü

6 ilde elektrik kesintisi
GÜNDEM

6 ilde elektrik kesintisi

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN BEKLEDİĞİ OYU AÇIKLADI
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN KOCASINI BÖYLE SAVUNDU!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVDE BULUNAN İLGİNÇ NOT!
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

DİKKAT! ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜĞÜNÜZDE FLAŞLI FOTOĞRAF ÇEKMEYİN! ÇÜNKÜ...
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...