Hrant Dink'in büyüdüğü "Kamp Armen"in kaderi belli oldu

Suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in büyüdüğü yetimhane olarak da bilinen ve tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 2015'te Ermeni cemaatine iade edilen Kamp Armen'in yeni mimari projesi tamamlandı.

Kamp Armen'in (Tuzla Ermeni Yetimhanesi) mülkiyetini elinde bulunduran Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Kirkor Ağabaloğlu, AA muhabirine, mimari projenin hazır olduğunu belirterek Tuzla Belediyesi'nin imar planındaki "idari tesis alanı" şerhini kaldırmasının ardından çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

Belediyedeki görüşmelerinde her zaman kendilerine karşı iyi niyetli bir duruş sergilendiğini vurgulayan Ağabaloğlu, "İyi niyetli adımlar çerçevesinde imar planında bulunan 'idari tesis alanı' şerhinin de kaldırılacağını ümit ediyoruz. Böylelikle proje kapsamında çalışmalara başlayabileceğiz. Bu bizim için büyük bir sevinç olacak. Yetkililerin bir an evvel konuya el atmalarını arzu ediyoruz, belediyeden gelecek sevinçli haberi bekliyoruz." dedi.

Ağabaloğlu, hükümetin 2015'te Kamp Armen'in iadesi için attığı adımın büyük bir mağduriyeti giderme açısından çok önemli olduğunu ifade ederek "Kamp Armen çok güzel bir kültürel tesis olarak hizmet verecek. Hepimizin yüreğinde yara olan Hrant Dink'in anısı da orada yaşatılacak." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Kamp Armen'in arazisinin bir bölümünün de belediyede olduğunu anımsatan Ağabaloğlu, bu konuyla ilgili de adım atılırsa mağduriyetlerinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN GENÇLERİ BULUŞTURACAK

Geçmişte yoksul ve yetim Ermeni çocuklarının yuvası olan yaklaşık 70 yıllık yetimhane için vakıf tarafından yeni mimari proje hazırlandı. Buna göre, Kamp Armen, yetimhane özelliğini yitirmeden büyük bir "gençlik ve bilişim merkezi" olarak hizmet verecek.

Tüm yıl hizmet verecek Kamp Armen'in toplumun her kesiminden gençlere yönelik bir "tanışma, buluşma, anlama ve bilme" mekanı olması amaçlanıyor.

4 bin 840 metrekare alanda hazırlanan projede, arsa üzerindeki yıkık kamp binasının tamamen kaldırılması ve yeşil alanın eskiden olduğu gibi korunması öngörülüyor.

Yeni Kamp Armen'de, bilgisayar ve teknoloji merkezi, üç özel proje atölyesi, el sanatları ve müzik atölyeleri, idari birimler, yemekhane, kafeterya, 200 kişilik oditoryum, kız ve erkek öğrenci konaklama odaları ve misafir eğitmen odaları bulunacak.

Tarihi yetimhanenin geçmişini ve geleceğini yansıtan interaktif sergi mekanının da yer alacağı Kamp Armen, açıldığında 12-18 yaş arası gençlere hitap edecek.

DİNK'İN BÜYÜDÜĞÜ YETİMHANE

İlk olarak 1950’li yıllarda Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin alt katında Anadolu'dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması amacıyla hizmet veren Kamp Armen, suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'in de yetiştiği yetimhane olarak biliniyor.

O dönem çocukların sayısının artması üzerine Dink'in de aralarında bulunduğu 8-12 yaşlarında 30 çocuğun emeğiyle bir kamp olarak inşa edilen tarihi yetimhaneye 1987'deki Yargıtay kararı ile el konulmuştu.

"Tuzla Ermeni Yetimhanesi" olarak da anılan Kamp Armen, 2015'te tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve sivil toplum kuruluşları bu duruma tepki göstermişti.

Bu olaylar sonrasında hükümet devreye girerek Ermeni Cemaati ve kampı satın alan kişiler arasında görüşmeler gerçekleştirmiş ve tarihi yetimhane, asıl sahipleri olan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na iade edilmişti.