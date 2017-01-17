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Ünal Tanık
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Rota Haber'in genel yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Tanık, saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 12:35:10 Güncelleme: 14:09:49 AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.

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