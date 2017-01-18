Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen zanlılar yakalandı

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yavru köpeğin kulaklarını kesen ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y'yi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaşan iki kişiye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahısların kimliklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Olayı gerçekleştiren H.K. ve N.Y adlı kişilere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan, "Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez. Buna aykırı davrananlara hayvan başına 2 bin 202 lira idari para cezası verilir." hükmüne göre cezai müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Buna göre, H.K. ve N.Y'ya toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verileceği kaydedildi.