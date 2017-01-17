Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihat Şaki'nin, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Şaki, “Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi” dedi.
Veli SARIBOĞA /İSTANBUL
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YORUMLAR 3
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Misafir 2 saat önceSuçu yok olurmu ya illaki kaderin tecellisi kabul fakat herşeyi de kadere bağlayıp kaderici olmayin...03
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Misafir 2 saat önceErdal tosuna Allah(cc) rahmet eylesin. Gerçekten türkiyenin en iyi aktörlerinden birisiydi! Fakat kazaya sebebebiyet veren şahsın suçu yoktur. Sadece kaderin tecelli etmesidir. Orada ölen herhangi bir vatandaş olsaydı, bu adam serbest kalırdı.Lütfen adeleti doğru uygulayalım2721
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