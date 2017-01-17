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Erdal Tosun Nihat Şaki
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Erdal Tosun'un ölümüne neden olan Nihat Şaki hakim karşısında

Erdal Tosun'un ölümüne neden olan Nihat Şaki'nin yargılandığı davanın ilk duruşmasında “Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi” dediği öğrenildi

17 Ocak 2017 Salı, 13:51:02 Güncelleme: 14:00:02

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihat Şaki'nin, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Şaki, “Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi” dedi.

Veli SARIBOĞA /İSTANBUL

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    Suçu yok olurmu ya illaki kaderin tecellisi kabul fakat herşeyi de kadere bağlayıp kaderici olmayin...
  • Misafir 2 saat önce
    Erdal tosuna Allah(cc) rahmet eylesin. Gerçekten türkiyenin en iyi aktörlerinden birisiydi! Fakat kazaya sebebebiyet veren şahsın suçu yoktur. Sadece kaderin tecelli etmesidir. Orada ölen herhangi bir vatandaş olsaydı, bu adam serbest kalırdı.Lütfen adeleti doğru uygulayalım
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