Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihat Şaki'nin, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Şaki, “Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi” dedi.



Veli SARIBOĞA /İSTANBUL

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