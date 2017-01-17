Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 7 Aralık 2016 günü petrol istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Oktan cinayeti (18), parçalanmış kredi kartı slipinden yola çıkılarak çözüldü. Şüpheli A.İ., Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmaya çalıştığı sırada sahte pasaport ile yakalandı.



İSTASYON ÇALIŞANINI ÖLDÜRDÜ

İdil ilçesine bağlı Tepecik köyü yakınlarındaki petrol istasyonuna 7 Aralık 2016'da gelen bir kişi aracına benzin almak istedi. İstasyon çalışanları tarafından depoya yanlışlıkla motorin koyulması sonucu araç arızalandı. Araç sahibi masraflarının benzin istasyonunu yetkilileri tarafından karşılanması gerektiğini söylemesi kavga çıktı. Kimliği belirsiz araç sahibi aracındaki av tüfeği ile 18 yaşındaki istasyon çalışanı Fırat Oktan'ı öldürerek kayıplara karıştı.





PARÇALANMIŞ SLİP PARÇASINDAN YOLA ÇIKILDI

Saldırının ardından Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede ateşli silahla parçalanmış kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL buldu. Parçalanmış kredi kartı slipini bir araya getiren ekipler, kredi kartı slipinin üzerinde D. Market isminin yer aldığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda marketin Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunduğu tespit edildi.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel bir ekip Midyat'a giderek markette inceleme yaptı. İncelemede slipin aslından Ş.M. ismine ulaşıldı. Ş.M.'nin olay günü yakıt aldığı aracın ise Midyat'ta yaşayan İ.İ. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller ve ulaşılan bilgiler sonucunda istasyon çalışanları ile yapılan mülakatta saldırganın İ.İ. isimli kadının oğlu A.İ. olduğu saptandı.





YURTDIŞINA KAÇACAKTI

Şüphelinin sahte pasaport düzenlettiği ve yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Tüm gümrük kapılarına bilgi verildi. Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 gün Arvtin Hopa Sarp Sınır kapısından yurtdışına çıkmaya çalıştığı sırada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaport ile yakalandı. A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melih YİĞİT/ŞIRNAK