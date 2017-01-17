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Sivastaki 'kesik baş' cinayetine hapis istemi

Sivas'ta 2002 yılında uzman çavuşun korkunç bir şekilde öldürülmesi ile ilgili iki sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi

17 Ocak 2017 Salı, 18:27:29 Güncelleme: 18:34:31 AA

Sivas'ta 2002'de bıçaklandıktan sonra başı kesilip gövdesinden ayrılmış halde bulunan uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak tutuklanan maktulün eşi ile akrabası sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmaya, uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddia edilen eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (39), cinayeti işlediği öne sürülen akrabası Murat Arısoy (36), avukatlar ve öldürülen uzman çavuş Keleş'in ağabeyi Halil Keleş katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını vererek Murat Arısoy ve Meryem Şule Erdemir Keleş için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

"DAHA ANLATACAĞIM ÇOK ŞEY VAR"

Savcının verdiği mütalaaya itiraz eden sanıklardan Murat Arısoy, şunları söyledi:

"Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ben bir planın içinde olmadım. Cinayetten sonra hiç bilmediğim bir köye gittim. Cinayetten sonra bıçağı olay yerine atarak kaçtım. Cinayeti planlamış olsaydım bıçağı saklardım. Maktul benimle konuşsaydı bu olay olmazdı. Ben her şeyi olduğu gibi anlattım. Yalan söylesem bu olayı olduğu gibi anlatmazdım. Söylediğim yalanın bir gün karşıma çıkacağını biliyordum. Ben plan yapacak kapasitede bir insan değilim. Bu olay bir gün ortaya çıkınca her şeyi anlatacağım diye kendi kendime söz verdim. Olay ortaya çıkınca da her şeyi anlattım. Daha anlatacağım çok şey var. Heyecanlandığım için anlatamıyorum. Yazılı olarak savunma hazırlayacağım."

Mahkeme heyetinden suçsuz olduğu gerekçesiyle beraatını talep eden Meryem Şule Erdemir Keleş ise "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Sanık Murat'ı eşimi öldürmesi için ben azmettirmedim. Kendisine bir maddi teklifte de bulunmadım. Ben kendisiyle sadece 25 gün konuştum. Benim eşimle olan sorunlarım zaten aile içinde konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Sivas'ta, 1 Mayıs 2002'de Yenidoğan Mahallesi'nde Uzman Çavuş Adem Keleş'in başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 13 yıl boyunca delil toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 10 Aralık 2015'te Keleş'in eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'i (39) Kayseri'de cinayetin azmettiricisi, akrabası Murat Arısoy'u da İstanbul'da katil zanlısı olarak yakalamıştı.

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