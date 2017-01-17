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FETÖ'den yargılanan 4 askere tahliye

Zonguldak'ta, devam eden FETÖ/PDY davasında mahkeme tutuklu bulanan 4 askerin tahliyesine karar verdi

17 Ocak 2017 Salı, 20:39:24 Güncelleme: 20:43:06 DHA

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY davasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botta görevli 4'ü tutuklu, 11 personelin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu bulunan 4 askerin tahliyesine karar verdi.

Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı'na bağlı olarak Zonguldak Limanı'nda görev yapan TCSG-86 botunda görevli 2'si subay, 6'sı astsubay, 3'ü uzman erbaş olmak üzere 11 kişinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle 4'ü tutuklu, 11 sanık, duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık bot komutanı yüzbaşı Oskay M.'nin 15 Temmuz gecesinde telefon görüşmesi yaptığı komutanlar ve bir polis memuru Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak dinlendi. Marmaris'te görevli TCSG 82 Bot Komutanı Yüzbaşı Mevlüt M., tutuklu yüzbaşı Oskay M.'nin devresi olduğunu olay akşamı telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Oskay bana sıkıyönetim direktifi başlıklı emrin geldiğini, kendisinin limana döndüğünü, hatta grup komutanının da limana dönüş yönünde emir verdiğini söyledi. Bizim denize çıkış amacımız farklıydı. Cumhurbaşkanına suikast iddiaları vardı, Cumhurbaşkanının Marmaris'ten ayrıldığını öğrenmiştik. Helikopterlerin, yani Cumhurbaşkanına saldırıya gelen helikopterleri görmüştük. Olası saldırıları engellemek maksadıyla grup komutanımızın emriyle ve onun kaymakamlık ve emniyet müdürü ile olan eşgüdümlü görüşmesiyle çıkılmıştır."

TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM 'TSK YÖNETİME EL KOYMUŞTUR' DİYE ARAMIŞ

Tanık Albay Murat Ö. ise 15 Temmuz gecesinde kendisini Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in aradığını belirterek, "Bana, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur, biz de asker olarak gereğini yerine getireceğiz' dedi. Ben de o an tam algılayamadım. Ancak 'anlaşıldı komutanım' diyerek telefonu kapattım. Harekat Şube Müdürüm Albay Hakan K. ile görüştüm. O da bana ne olduğunu anlayamadığı bir takım reaksiyonlar olduğunu söyledi. Hakan Üstem beni yeniden arayarak Ankara Harekat Merkezi'nin bizim harekat merkezimize sözlü olarak ilettiği liman giriş çıkışlarının yasaklandığı, hudut kapılarının kapatılması yönündeki emri sözlü olarak bana tekrar etti" dedi.

Tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Oskay M. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Terörist damgasıyla yargılanmak bir deniz subayı için onur kırıcıdır. Bir an önce görevime dönmek istiyorum" diye konuştu.

4 ASKERE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar yüzbaşı Oskay M., üsteğmen Oğuzhan Ö., astsubaylar Görkem Ö., ve Samet B.'nin yurt dışı yasağı ve adli kontol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

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