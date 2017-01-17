Isparta'da bir köy sular altında kaldı

6 | 17

Köylüye firma tarafından vaat edilen evlerin yapılan evlerle alakası olmadığını belirten Hasan Uysal, "Yöre mimarisine uygun, yaşanılabilir evler yapılacaktı ama 50 metrekare hem çok küçük, hem de köylünün yaşam şekline uygun olmadığı için kabul etmedik. Ayrıca 3 tapulu mülkümüze karşı 50 metrekare ev veriliyor sadece. Tapu değeri 10 bin lira olana da 50 metrekare ev, 50 bin lira olana da 50 metrekare ev veriyorlar. Köylünün olmazsa olmazı ocak hiçbir evde yok. Ahır, samanlık yok. Köylü yaşamına hiç uygun olmayan ve çok küçük evler" diye konuştu.