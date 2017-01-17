18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Isparta'da bir köy sular altında kaldı

17 Ocak 2017 Salı, 21:22:00 DHA

Isparta'da Darıbükü köyü Kasımlar Barajı ve 3 HES projesi nedeniyle sular altında kaldı. 76 yaşındaki Ümmühan Nİne evini görünce şoke oldu

  • 1
    1 | 17

    Isparta'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı 50 haneli Darıbükü Köyü, Isparta ve Antalya sınırlarında 17 kilometrekare alanı kapsayan Kasımlar Barajı ve 3 HES projesi nedeniyle su altında kaldı. Bir çok bina gibi, tapu devrini yapmayan ve dava açan 76 yaşındaki Ümmühan Uysal'ın evi de su altında bulunuyor.

  • 2
    2 | 17

    Taçyıldız Elektrik Sanayi Üretim A.Ş. firması tarafından Sütçüler İlçesi ile Antalya'nın Manavgat İlçesi sınırlarında yapımı devam eden Kasımlar Barajı, Kasımlar I, Kasımlar II ve Değirmenözü HES projeleriyle Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri Beton Santrali projesi kapsamında, Sütçüler'e bağlı 50 haneli Darıbükü Köyü'ndeki evlerin kamulaştırılmasına karar verildi. 

  • 3
    3 | 17

    Kamulaştırma alanında bulunan ve evleri baraj suyu altında kalacak 25 köylüye, alan dışında 4'ü 70 metrekarelik, 21'i de 50'şer metrekarelik evler inşa edildi. Diğer 25 köylü için de çeşitli ücretler ödendi ve aileler şehre göç etti. Köylülerden Ümmühan Uysal, tapu devrini yapmayıp kamulaştırma kararına karşı dava açtı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300