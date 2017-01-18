Anayasa değişikliği görüşmelerinde ikinci tur bugün başlayacak

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren Anayasa değişikliği görüşmelerinde ikinci tur bugün başlıyor. İkinci turda, 18 maddelik paket üzerinde görüşme yapılmayacak. Sadece önerge verilirse, bunun üzerinde görüşme yapılacak. Maddelerin oylaması, gizli gerçekleştirilecek. CHP’nin, rejimin değiştirildiği, diktatörlük sisteminin kapısının aralanacağı gibi kaygılarla karşı çıktığı paketin ikinci tur oylamasında da gerginlik bekleniyor. CHP’nin açık oy kullanılmasını önlemek için her türlü gayreti gösterme kararlılığı, iktidar partisinin de “Milletvekili istediği gibi oy kullanır” tezi, ilk turdaki gerginliğin ikinci turda tekrarlanacağı beklentisine yol açıyor. AK Parti, günde 6-7 madde geçirerek cuma gününe kadar ikinci tur oylamaların tamamlanmasını planlıyor.

Paketin Meclis’ten geçmesi halinde en geç hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı 1-2 gün içinde onaylarsa paket 26 Mart’ta halkoyuna sunulabilecek. Süreçte sarkma olursa reerandum tarihi ötelenecek.

330 YETECEK

İlk tur oylamalarda maddelere geçişte 338 “kabul” oyunu bulan AK Parti-MHP kanadı, daha sonraki oylamalarda 340- 347 aralığında kabul oyuna ulaştığı için ikinci turda da 330’un üzerinde oy bekliyor. 330 oyun altında kalan teklif maddesi düşecek. 330’un üzerinde, 367’ye kadar olacak kabul oyu, paketin referanduma gitmesi anlamına gelecek.

GAZETE HABERTÜRK