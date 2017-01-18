Yeni eğitim müfredatında ‘sanal âlem’e düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşe açtığı yeni hazırlanan müfredat taslağına göre, İmam-Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler dersinde öğrencilere, İslami kuralların sanal âlemdeki ilişkilerde de geçerli olduğu anlatılacak. İslam’da oyun ve eğlence konusu da zaman israfı ile ilişkilendirilecek, ilkel ve modern şans oyunlarının haram olduğu vurgulanacak. Yeni müfredatta dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

ADAB-I MUAŞERET KURALLARI:

5’inci sınıf öğrencilerine Temel Dini Bilgiler ders kitabındaki 4’üncü ünite kapsamında “adab-ı muaşeret” kuralları öğretilecek. Edep-hayâ, konuşma, yeme-içme, yolculuk, alışveriş ve sanal âlemde iletişim adabı konu başlıkları altında öğrencilerden günlük hayatta edep ve hayânın önemini fark etmesi, tutum ve davranışlarında ölçülü olması beklenecek.

‘EĞLENCE İSRAF’:

Aynı dersin 7’nci sınıflar için hazırlanan programında, “İslam’da helal kazanç”, “İslam’da oyun ve eğlence” konuları ayetlerden örneklerle açıklanacak. Öğrencilere, İslami kuralların sanal âlemdeki ilişkilerde de geçerli olduğu vurgulanacak ve İslam’da oyun ve eğlence konusu zaman israfı ile ilişkilendirilecek, ilkel ve modern şans oyunlarının haram olduğu ifade edilecek.

‘ZİYNETLERİNİZİ AÇMAYIN’:

İslam’da giyim kuşam konusu ise Nur Suresi’nin 30’uncu ayetinde geçen, “Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar) ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar (görünen el, yüz ve ayaklar) hariç, ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar (örtsünler)...” ifadesii ışığında anlatılacak. Derste kati dini hükümleri reddetmenin küfür olduğunun altı çizilecek.

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA DEVAM:

Taslak Türkçe müfredatına göre, 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar daha önceki müfredatta toplam 494 olan kazanımlar, 366’ya indirilerek sadeleştirildi. Taslakta ayrıca bitişik eğik yazı uygulamasının devam ettirileceği belirtildi.

AÇIK UÇLU SORULAR:

Açık uçlu sorular, Türkçe dersinin öğretim programına değerlendirme tekniği olarak girdi. Öğrencilerin iletişimsel dil becerileri, açık uçlu sorularla ölçülecek. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde geçerlilik ve güvenilirlik açısından “dereceli puanlama anahtarı” kullanılacak.

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK