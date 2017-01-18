15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 18 Ocak Çarşamba günü raporu.

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DÜZCE'DE 3 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 iş adamından 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 5 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrası zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iş adamlarından 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

YOZGAT'TA 16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün "üniversite imamı" olduğu öne sürülen V.B. ve Kadışehri "ilçe imamı" S.Ş. ile O.E, S.G, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, B.G, O.Y, H.C.Y, H.V, S.B, M.Ç, İ.B. ve B.Y. polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Operasyon kapsamında firari zanlılar E.T. ve Y.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatılmış, 13 Ocak'ta 13 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 16'ya yükselmişti. (AA)

MALATYA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan ve gözaltına alınan 30 öğretmenden 19u adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 30 öğretmenden 11i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 10 Ocakta Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniyede örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyon düzenlenmiş 30 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

ANKARA'DA "EMNİYET İMAMLARI"NA YÖNELİK OPERASYONDA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 ASKERİ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul'da FETÖ'den ihraç edilen 5 askeri personeli Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, FÖTÖ/PDY yönelik operasyonlar kapsamında örgütün gizli yazışma uygulaması olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 teğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 askeri okul öğrencisi Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor. (İHA)

NİĞDE'DE 1 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Niğde'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla bir astsubay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı iddiasıyla astsubay Y.G'yi adresinde gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi. (AA)

KIRŞEHİR'DE 3 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3ü daha adliyeye sevk edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 zanlıdan 3ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz ve hemşire F.A, güvenlik önlemleri eşliğinde içeri alındı.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocakta başlatılan operasyonda, Kuş, Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykanın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 37si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 26sı tutuklanmış, Soykanın da aralarında bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 21 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrıda, FETÖ/PDYnin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü üst düzey yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, KHK ile ihraç edilen biri 1. sınıf emniyet müdürü, üçü 2. sınıf emniyet müdürü, üçü 3. sınıf emniyet müdürü, 15i 4. sınıf emniyet müdürü ve dördü emniyet amiri olan 26 şüpheliden 21i yakalandı.

17-25 Aralık süreci öncesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü gibi en kritik birimlerin de aralarında bulunduğu önemli mevkilerde görev aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Güvenlik güçleri, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

VAN'DA 2 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Van'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 askeri personel gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.



Karar doğrultusunda, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Van'da 4 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 askeri personel gözaltına alınırken, 2 askerin de arandığı öğrenildi. (AA)

BURDUR'DA 9 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 9 eski polis memuru tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski 9 emniyet mensubunun savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları gerekçesiyle 17 eski emniyet mensubu, Burdur merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, önceki gün mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

54 İLDE 243 TSK PERSONELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. (AA)

BATMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheli için Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa illerinde 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bu kişilerden 11'ini gözaltına alan ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)