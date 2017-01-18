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Fırat Kalkanı
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145 hedef vuruldu, 17 terörist öldürüldü

Aralarında barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bulunduğu hedefler imha edildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:46:42 Güncelleme: 10:00:52 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 148'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 137 hedef, Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bulunduğu hedefler imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava aracı ile El Bab ve Suflaniyah'daki sekiz hedefe harekat düzenledi. Harekatta altı barınma yeri, karargah binası ve bomba yüklü araç imha edildi. Gün içindeki hava ve kara harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başından itibaren çoğu tuzaklanmış 2 bin 945 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın imha edildi.

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