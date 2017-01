Antalya'da geçen yıl 3 Eylül'de 2 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tur teknesi kazasıyla ilgili duruşmada ifade veren tekne sahibi Hikmet Kurt, "Geminin batma sebebi bir anlık fırtına çıkmasıdır. Kimsenin kusuru yoktur, Allah'tan gelen bir afettir" dedi.



Antalya'da geçen 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden 'KURT C' adlı Can Aktop Ltd Şti'ye ait yemekli tur teknesi, 78 biletli yolcu, 5 biletsiz misafir ve 3 mürettebattan oluşan 86 kişiyle tura çıktı. Çaltıcak yönüne gidip turu tamamlayan tekne, Kaleiçi'ne dönerken saat 16.50 sıralarında Konyaaltı Plajı açıklarında alabora oldu. Kazada 38 kişi yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tekne kaptanı Aydın Topaç ve tekne sahibi Hikmet Kurt ile tekne çalışanları Aslan Kurt ve Serdar Kurt gözaltına alındı. Aydın Topaç tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



4 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istenen iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Aydın Topaç, kusurlu olmadığını iddia etti. Topaç, "Yat Limanı'na dönerken fırtınaya yakalandık. Çok kuvvetliydi ve hortumla birlikte geldi. Gemi ilerleyemez oldu. Hatta geri geri gitti. Rüzgarın gücünü yenemediği için makine stop etti ve 2 dakika içinde alabora olduk" dedi.



Sanıklardan Serdar Kurt ise "Aniden fırtına çıktı, kaptanın emriyle yolculara can yeleklerini dağıttık ancak bazı yolcular ikişer can yeleği takmaya çalışıyordu. Biz can güvenliğimizi hiçe sayarak yardım ettik" dedi.



'ALLAH'TAN GELEN BİR AFETTİR'



Sanıklardan Hikmet Kurt teknenin sahibi olduğunu belirterek, "Fırtına çıkacağından haberimiz yoktu. Liman başkanı, kooperatif başkanı meteorolojiyi takip eder, fırtına uyarısı olması halinde geminin sefere çıkmasına izin vermezler. Bu nedenle geminin sefere çıkmasında benim kusurum yoktur, ayrıca gemideki masa sandalyelerin sabit olmaması veya bilirkişi raporunda tarafıma yüklenen diğer kusurlarla ilgili de ilgim yoktur. Çünkü liman görevlileri ve kooperatif görevlileri gemileri sürekli denetler, herhangi bir eksiklik olması halinde denize açılmasına izin vermez. Bu nedenle gemide bu eksikliklerin olduğunu kabul etmiyorum. Geminin batma sebebi bir anlık fırtına çıkmasıdır. Kimsenin kusuru yoktur, Allah'tan gelen bir afettir. Keşke kazada kimse ölmeseydi onlar bizim misafirimizdi, kaza nedeniyle çok üzgünüz" diye konuştu.



Tutuklu sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

