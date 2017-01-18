CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı. MYK toplantısında terör ve ekonomi başlıkları ön plana çıktı.

HABERTÜRK'ün edindiği bilgilere göre, CHP lideri, Türkiye'nin yeni bir güvenik konseptine ihtiyacı olduğunu savundu."Her gün içim yanıyor. Terör saldırısı mı olacak,yine masum insanlar mı ölecek diye uykularım kaçıyor." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "Eskiden IŞİD unsurları gelirdi. Şimdi aileleri de geliyor. IŞİD'le Türkiye içinde mücadele edilmeli." dediği öğrenildi.



Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Döviz hesabı olanların terörist ilan edilmesi akıl alır gibi değil." dediği, OHAL'in devam etmesi halinde, ekonominin daha da kötüye gideceğini savunduğu kaydedildi.



Son olarak Meclis'te görüşülen Anayasa değişiklik teklifine değinen Kılıçdaroğlu'nun, "600 Milletvekiline neden ihtiyaç duyulduğunu bir kişi çıkıp anlatsın, Meclis'in etkinliği azalırken vekil sayısı artıyor, bu Meclis'e verilen bir rüşvettir." dediği belirtildi.

Ömer Topsakal /HABERTÜRK TV