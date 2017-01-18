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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları
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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı!

24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Adalet Bakanlığı sınav sonuçları...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:29:13 Güncelleme: 17:31:02

Adalet Bakanlığı sınavları 24 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştı ve binlerce aday sınavda ter dökmüştü. Sınavın ardından sınav sonuçların bekleyen adaylar için ÖSYM'den açıklama geldi. İşte Adalet Bakanlığı sınav sonuçları...

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI

2016-Adli Yargı, 2016-İdari Yargı, 2016-Adli Yargı-Avukat, 2016-İdari Yargı-Avukat Sınavları değerlendirme işlemleri bugün itibariyle tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre; sınava girmiş olan adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

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