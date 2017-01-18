18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TBMM CHP
GÜNDEM

TBMM'de CHP'den ayakta durma eylemi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde CHP ayakta durma eylemi yaptı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:41:50 Güncelleme: 18:44:14 DHA

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci turu, görüşmeleri, yargı yetkisinin bağımsız ibaresinin yanına ‘tarafsız' ifadesinin ekleneceği birinci maddenin görüşülmesiyle başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 18.00'da ayağa kalkarak, "81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır" dedi. CHP'li milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanının örtülü ödenek kullanma yetkisinin iptali istemine ret
GÜNDEM

Anayasa Mahkemesi'nden örtülü ödenek kararı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli ne konuştu?

CHP'li Tanju Özcan'ın aracı kaza yaptı
GÜNDEM

Meclis'te 'görünmez' kaza!
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
GÜNDEM

Bahçeli'nin o sözlerine CHP liderinden ilk yanıt
Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptal talebine ret
GÜNDEM

Nazlıaka'nın ihraç itirazına ret
Devlet Bahçeli'den anayasa açıklaması
GÜNDEM

Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 3'Ü AĞIR 11 YARALI
Park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM

PARK HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İĞRENÇ MÜKÂFAT!
YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!
GÜNDEM

YAŞ'I İMZAYA SUNAN ALBAY DA FETÖ'DEN TUTUKLU!
Kendiliğinden hareket eden TIR bariyerlere çarptı
GÜNDEM

KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEN TIR BARİYERLERE ÇARPTI
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de askeri temaslarda bulundu
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, BRÜKSEL'DE ASKERİ TEMASLARDA BULUNDU