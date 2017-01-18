Diyarbakır'da ağır yaralanan polis hayatını kaybetti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lılar tarafından mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) beyin ölümü gerçekleşti. Furkan Demir, yoğun bakım ünitesinde, yaşam destek ünitesine bağlı tutuluyor.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR