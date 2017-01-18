18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Diyarbakır'da ağır yaralanan polis hayatını kaybetti

Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Furkan Demir'in beyin ölümü gerçekleşti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:49:06 Güncelleme: 19:50:43

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lılar tarafından mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) beyin ölümü gerçekleşti. Furkan Demir, yoğun bakım ünitesinde, yaşam destek ünitesine bağlı tutuluyor.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Demirtaş için 142, Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi
GÜNDEM

İşte Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen ceza
Şanlıurfa Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
GÜNDEM

Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
GÜNDEM

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Diyarbakır şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı
GÜNDEM

Acı haberi alınca hastaneye kaldırıldı
Devlet Bahçeli'den anayasa açıklaması
GÜNDEM

Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler
Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit
GÜNDEM

Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit
Reina saldırısından kurtulan Senad Erkocevic: Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün
GÜNDEM

'YAŞATTIĞI KORKUYU YAŞAYARAK ÖLSÜN'
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de askeri temaslarda bulundu
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, BRÜKSEL'DE ASKERİ TEMASLARDA BULUNDU
Kemal Kılıçdaroğlu: Çocuklarımız için gittim
GÜNDEM

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GİTTİM...'
YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!
GÜNDEM

YAŞ'I İMZAYA SUNAN ALBAY DA FETÖ'DEN TUTUKLU!
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 3'Ü AĞIR 11 YARALI
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İĞRENÇ MÜKÂFAT!