Rus Elçi Karlov suikastiyle ilgili 1'i polis 2 kişi tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden altısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
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YORUMLAR 2
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Misafir 22 dakika önceMekanin Cennet olsun Insallah Amin00
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Misafir 23 dakika önceMekanin Cennet olsun00
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