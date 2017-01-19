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Rus Elçi Karlov suikastiyle ilgili 1'i polis 2 kişi tutuklandı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikaste uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 1'i polis 2 kişi terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:31:07 Güncelleme: 01:15:43 AA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden altısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    Mekanin Cennet olsun Insallah Amin
  • Misafir 23 dakika önce
    Mekanin Cennet olsun
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