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Kağıthane'de bomba süsü verilmiş tencere paniği

Kağıthane'de folyoya sarılı halde bulunan paket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Bomba süsü verilmiş paketten tencere çıktı

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:36:55 Güncelleme: 00:38:34 DHA

Kağıthane'de alüminyum folyoya sarılmış paket polisi alarma geçirdi. Şüpheli paketin etrafını güvenlik şeridi ile kapatıldı. Bomba imha uzmanı polisinin kontrollü bir şekilde patlattığı pakette tencere çıktı.

Kağıthane Etibank Caddesinde üzerinde akşam saatlerinde, yüzleri maskeli bir grup pankart açarak bir süre slogan attı. Daha sonra ellerindeki pankartı duvara astıktan sonra kaldırıma alüminyum folyoya bağlı bir paket bıraktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı polisine haber verildi. Kısa sürede olay yerinde olan bomba imha uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek şüpheli paketin yanına yaklaştı. Elindeki fünyeyi paketin yanına bırakan bomba imha uzmanı polis paketi kontrollü bir şekilde patlattı.

Patlatılan paketten tencere çıktı. Tencereyi alan polis ekleri daha detaylı incelemek üzere polis merkezine götürdü. Polis paketi bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin şüpheli paket ile pankartı bırakma anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli kişilerin slogan atarak pankart astıkları, şüpheli paketi bıraktıkları ve molotof yakarak yere atmaları görülüyor.

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