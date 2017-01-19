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Hrant Dink cinayetinin üzerinden tam 10 yıl geçti

Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti, ancak hukuki süreç hâlâ devam ediyor. 26 kamu görevlisi hakkında dava açıldı, Jandarma görevlileri hakkındaki soruşturma ise devam ediyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 02:56:40 Güncelleme: 03:08:28

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılık tarafından 20 Nisan 2007’de 12’si tutuklu 18 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Davanın ilk duruşması, 2 Temmuz 2007’de yapıldı.

Tetikçi Ogün Samast, yaşı küçük olduğu için dosyası ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, 25 Temmuz 2011’de Samast’ı “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay da bu kararı onadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 5 yıl süren yargılama sonucunda davayı karara bağladı. Yasin Hayal, “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN BERAAT

Tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel’in de toplam 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar veren heyet, sanıklardan Ersin Yolcu’yu 12 yıl 6 ay, Ahmet İskender’i 13 yıl 4 ay ve Salih Hacısalihoğlu’nu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı, bütün sanıkların “silahlı terör örgütü üyeliği”nden ise beraatine hükmetti. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dava yeniden başladı, Samast’ın “terör örgütü üyeliği”nden yargılandığı dava, ana davayla birleştirildi.

Dink Ailesi’nin avukatları, 14 Şubat 2012’de cinayette ihmali olduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetle ilgili olarak İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi, 8 yıl sonra ise olayda ihmali olduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında yargı yolu açıldı. 26 kamu görevlisi hakkında açılan dava, ana davayla birleştirildi. Hakkında dava açılan kamu görevlileri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Nisan 2016’da yapılan duruşmada ilk kez hâkim karşısına çıktı. Cinayetin üzerinden 10, ilk duruşmanın üzerinden 9.5 yıl geçti, ancak yargı süreci hâlâ tamamlanamadı.

AGOS ÖNÜNDE ANILACAK

Hrant Dink, katledilişinin 10’uncu yıldönümünde, bugün saat 14.00’te İstanbul Harbiye’deki Agos Gazetesi önünde yapılacak törenle anılacak.

 

Serdar KULAKSIZ / GAZETE HABERTÜRK

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