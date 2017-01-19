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YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!

Tuğgeneral Mücahit Tamer’in ihraç edilmesinin ardından Tayin Daire’deki en yetkili isim olan ve 15 Temmuz sonrası YAŞ kararlarını imzaya sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk'un da FETÖ'den tutuklanduğı ortaya çıktı

19 Ocak 2017 Perşembe, 04:46:17 Güncelleme: 05:07:18

FETÖ’cü subayların darbe girişimi sonrası alınan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a imzalatan albayın da tutuklandığı ortaya çıktı. Kalkışmanın bastırılmasının ardından Ankara’da başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda cuntacı gözaltına alınmıştı. Kara Kuvvetleri’nde görevli şüphelilerden bazıları, darbe girişiminden habersiz olduklarını iddia ederek, Kurmay Albay Fehmi Atuk’u “tanık” olarak gösterdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı Tayin Dairesi Kurmay Şube Müdürü Atuk tanık sıfatıyla ifade verdi.

Tedirgin davranışlar sergileyen ve kendisine “Hocam” diye hitap eden Atuk’un durumundan şüphelenen savcı soruşturmayı derinleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndaki güvenlik kamera görüntülerinde Atuk’un 15 Temmuz gecesi sabaha kadar binada olduğu, koridorda gezindiği ve TSK’dan ihraç edilen Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral Mücahit Tamer’in de aralarında bulunduğu bazı cuntacılarla birlikte olduğu tespit edildi.

Atuk’un, nöbetçi olmadığı halde mesai sonrasında karargâhta kalmaya devam ettiği anlaşıldı. Savcılık, söz konusu tespitler üzerine Atuk’u 10 Ağustos’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gözaltına aldı. Atuk, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİŞLEME NOTLARI

 Atuk’un odasında yapılan aramada “fişleme” listeleri ele geçirildi. Listelerde, personelin yakın ve uzak akrabalarının durumlarını gösteren kişisel bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Tayin Daire’de görevli Atuk’un FETÖ’cü olmayan askerlerin önünü kesmek istediği değerlendiriliyor. Kasım ayında TSK’dan ihraç edilen Atuk ile ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından YAŞ öne çekilerek 28 Temmuz’da toplanmıştı. YAŞ’ta alınan kararlar aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmıştı.

Kararları imzaya Kurmay Albay Fehmi Atuk’un sunduğu anlaşıldı. Atuk’un o dönem, Tuğgeneral Mücahit Tamer’in ihraç edilmesinin ardından Tayin Daire’deki en yetkili isim olduğu belirtildi.

FEVZİ ÇAKIR/GAZETE HABERTÜRK

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