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Kemal Kılıçdaroğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te Levent Gök ile Bekir Bozdağ'ın çekilen el ele fotoğrafın hikayesini anlattı

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:19:00 Güncelleme: 11:51:30 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Meclis'te el ele çekilen fotoğrafın hikayesini açıkladı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu, Meclis'te Levent Gök ile Bekir Bozdağ'ın çekilen el ele fotoğrafın hikayesi ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu fotoğrafın öyküsü şu: Levent Bey, Adalet Bakanı'na dönerek, 'Sayın Bakan niye açık oy kullandınız?' diye sordu. Sayın Bakan da açık oy kullanmadım ne oy kullandığımı biliyorsunuz. Bu anlık bir fotoğraf.

Partimin Meclis'teki performansından memnunum. Bütün milletvekillerimiz neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar, mücadelesini veriyorlar. Yapılan düzenlemelerin yanlış olduğunu söylüyorlar."

Kılıçdaroğlu ayrıca şu mesajları verdi:

HAYIR ÇIKARSA... Türkiye rahat bir nefes alır. TBMM gazi bir Meclis'tir. TBMM 15 Temmuz kontrollü darbe grişimini onuruyla savuşturan bir Meclis'tir. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'e diyorlar ki 'Senin gazilik ünvanını elinden alıyoruz, bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz.' Bu değişikliğin Türkiye'yi hangi felaketlere sürükleyeceğini bu ülke görecektir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: PKK'nın doğrudan hedef aldığı lider benim. IŞİD'in de listesinde olduğum söyleniyor. İnandığım yoldan dönmeyeceğim. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her ortamda söyledik. Bize karşı bu yapılıyor. Zaman zaman da Hükümet kanadından söyleniyor 'Önlem alın' diye. Korumaların önlem aldığını görüyorum. Uzun namlulu silahları görüyorum.

ZIRHLI ARAÇ KULLANIMI: Bir kişinin canı çok önemli değil. Önemli olan bu ülkenin geleceğidir. Ben o nedenle sayın Bahçeli'ye ziyarette bulundum. Benim sorunum değil. Bu sorun hepimizin ortak sorunu. Bir arada yaşamalıyız.

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