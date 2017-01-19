Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 149. gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri'de bulunan 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 16, karargah olarak kullanılan 2 binanın imha edildiği bildirildi. Ayrıca, gün içerisinde icra edilen operasyonda 18 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini, 182 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise imha edildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda El Bab bölgesinde belirlenen koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedefleri, Rusya Federasyonuna ait uçaklar tarafından imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 970 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."