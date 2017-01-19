Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hrant Dink'in ölümünün ardından tam 10 yıl geçti. Peki Hrant Dink kimdir?

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, 15 Eylül 1954 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ermeni gazetecidir. 1961 yılında İstanbul'a taşındıktan sonra anne-babası boşandı ve Hrant Dink ve 2 kardeşi Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

Yetimhanede büyüdüğü esnada o yıllarda aktif olan sol siyasetinden etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) çizgisinde siyaset hayatına atıldı ve örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesinin önüne geçmek için ismini Fırat olarak değiştirdi.

Üniversite'den mezun olduktan sonra kardeşleriyle yayınevi ve kırtasiye dükkanı açtı. Dükkan işlettiği dönemlerde Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nı da yönetmeye başladı ve 21 yıl sonra kampa devlet el koydu.

Genelde gazetelerde kitap eleştirileri yaptığı yazılar oldukça yayınlandı ve basında çıkan yanlış haberlere göndermeler yaptı. Böylece adı duyulan bir gazeteci oldu.

5 Nisan 1996 tarihinde Ermenice bir gazete olan Agos'u yayın hayatına başlattı. Agos'la aynı zamanda Zaman ve Birgün gazetelerinde de yazdı. Yazdığı yazılarda her etnik topluluğun barış içinde yaşaması gerektiğini ve Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olamsı gerektiğini de belirtiyordu.

2002'de verdiği bir konferansta "Ben Türk değli, Türkiyeliyim ve Ermeniyim" dediği için hakkında "Türklüğü aşağılamak" suçundan 3 yıl yargılandı ve beraat etti. Aynı zamanda 13 Şubat 2004'te yayınladığı makalede "Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'a kuracağı asil damarında mevcuttur." sözlerinden dolayı "Türklüğe hakaret" suçundan yargılandı ve 6 ay hapis cezası aldı fakat cezası ertelendi.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'de Agos Gazetesi'nden çıktığı esnada 14:54'te yakın mesafeden yapılan 3 el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı 19 yaşındaki Ogün Samast ise Samsun otogarında yakalandı.

TETİKÇİ OGÜN SAMAST'A 22 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2011de Ogün Samastı, tasarlayarak öldürmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ana davanın 20nci duruşmasında 106 sayfalık mütalaasını, müdahil avukatlarının itirazına rağmen mahkemeye sunan dönemin duruşma savcısı Hikmet Usta, HrantDink cinayeti ve Ergenekon soruşturması kapsamında elde edilen belge, bilgi ve delillerin değerlendirildiğini belirterek, "Dink cinayeti eyleminin, Mc Donaldsın bombalanmasının ve diğer eylemlerinin salt milliyetçilik duyguları kabaran gençler tarafından işlenmesinin ötesinde, iştirak halinde ve süreklilik içerisinde çalışan, gizlilik kuralları ve örgütsel hiyerarşiye azami özen gösteren Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde, Ergenekon terör örgütünün Trabzonda faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğu değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı. Usta, mütalaasında bazı sanıkların, çeşitli suçlamalarla değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AGOS GAZETESİ ÖNÜNDE ANILACAK

Hrant Dink, katledilişinin 10’uncu yıldönümünde, bugün saat 14.00’te İstanbul Harbiye’deki Agos Gazetesi önünde yapılacak törenle anılacak.

DİNK'İ ANMA TÖRENİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Hrant Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün Agos Gazetesi önünde yapılacak anma programı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek olan anma programı nedeniyle saat 11.00'den itibaren anma etkinliğinin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Trafiğe kapatılacak yollar;



Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar;

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.