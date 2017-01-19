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Bursa Ahmet Bera Akyar
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Üniversiteli Ahmet Bera Akyar temel çukuruna uçan otomobilde can verdi

22 yaşındaki Ahmet Bera Akyar'ın kullandığı otomobili başka bir aracın sıkıştırması sonucu, inşaatın 10 metrelik temel çukuruna düştü. Hastaneye kaldırılan Akyar, kurtarılamadı

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:22:29 Güncelleme: 13:24:00

Bursa'da, hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki sürücüsü Ahmet Bera Akyar’ın kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Akyar, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Akyar’ın polis olan babası Ramazan Akyar, kendisini teselli etmek isteyen meslektaşlarına, “Ağlamak istemiyorum çünkü biz emanete inanan insanlarız. Emanet buraya kadarmış" dedi.



Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Caddesi’nden aşağıya doğru inen Ahmet Akyar yönetimindeki 16 BB 230 plakalı otomobili başka bir araç sıkıştırdı. Bu sırada kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Akyar, Kasım Önadım Bulvarı üzerindeki Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil hurdaya döndü ve Akyar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Akyar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyar hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU BABASI: EMANET BU KADARMIŞ…

Okul inşaatına uçan otomobilde hayatını kaybeden ve sömestr tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Bera Akyar’ın Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan babası Ramazan Akyar, oğlunun kaza geçirdiği haberini alınca hastaneye koştu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Akyar kendisini teselli için gelen meslektaşlarına, “Sabah evden çıkarken yol kenarında inşaatların olduğunu söyleyerek uyardım. Ağlamak istemiyorum çünkü biz emanete inanan insanlarız. Emanet buraya kadarmış. Tek isteğim oğlumun Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilmesi. İçine mi doğdu bilmiyorum ama oğlum Emirsultan Mezarlığı’nı çok istiyordu. "dedi.

Baba Ramazan Akyar’ın otomobili bir süre önce satılığa çıkardığı ve aracın camında “satılık yazısının bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 23 dakika önce
    Allah rahmet eylesin kardeşim mekanın cennet olsun
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