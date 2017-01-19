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Trabzon, Reina
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Trabzon'daki Reina dolandırıcısı Malatya'da tutuklandı

Trabzon'da 'Reina saldırganının yakalandığı evde eşinin ismi çıktı' diyerek bir kadını 185 bin TL dolandıran zanlı Malatya'da yakalandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:28:31 Güncelleme: 23:16:53

Trabzon'un Akçaabat İlçesinde yaşayan Fatma Karagur'u telefon ile arayarak, 'Reina saldırganın evinde yapılan aramada eşinizin adı bulundu' diyerek 185 bin TL dolandıran Bekir Ç. Malatya'da yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat İlçesinde yaşayan Fatma Karagur'u telefon ile arayan bir kişi, 'Reina saldırganın evinde yapılan aramada eşinizin adı bulundu' diyerek 185 Bin TL istedi. Eşinin adının terör olayına karıştığını düşünen kadın, telefondaki kişinin söylediği noktaya hazırladığı parayı bıraktı.

Dolandırıldığını anlayan kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Fatma Karagur'un parayı bıraktığı noktaya geldiği 34 LP 6548 aracı otomobilin plakasını tespit edildi. Plakanın belirlenmesi üzerine polis alarma geçti. Plaka kayıt sisteminden otomobilin gittiği yönü belirleyen polis, aracı Malatya'da durdurdu.

Otomobildeki Bekir Ç., gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 adet uzun namlulu silah ve bir miktar para bulundu. Yakalanan Bekir Ç.'nin aynı yöntemle İzmir, Manisa, Aydın, Samsun, Trabzon ve Giresun'da yaşayan 700 ayrı kişiyi aradığı tespit edildi.

Enis YILDIRIM/ TRABZON

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