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Hüsnü Mahalli
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Hüsnü Mahalli'ye 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında 2 yıl 4 aydan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:03:18 Güncelleme: 16:47:03

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Kurul halinde çalışan kuma görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçundan iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Kurul halinde çalışan kuma görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” 2 yıl 4 aydan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Veli SARIBOĞA/İSTANBUL

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