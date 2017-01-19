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çukurca, pkk
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Çukurca'daki operasyonda PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

3 ayrı sığınak içerisinde; 1 güdümlü hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:28:52 Güncelleme: 16:31:25 DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari Çukurca'da düzenlenen 'Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin Operasyonu'nda tespit edilen 3 ayrı sığınakta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

17-18 Ocak 2017 tarihlerinde 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Hakkari Çukurca, Kazan Vadisinde 'Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin Operasyonu' düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen 3 ayrı sığınak içerisinde; 1 güdümlü hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 9 adet TNT tahrip kalıbı, 10 kilogram toz patlayıcı, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 43 adet büyük boy pil, 21 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu ve 15 metre çoklu patlayıcı kablosu ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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