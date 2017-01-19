19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Balıkesir
GÜNDEM

Balıkesir'de fabrika yangını

Balıkesir'de bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:59:05 Güncelleme: 19:01:48 İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında yangın çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Telli Kavak mevkisinde bulunan fabrikanın zeytinyağı tankına ait bir vananın patlaması sonucunda çıktığı iddia edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 112, jandarma ve polis ekipleri de hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eski eşini öldürdü, mahkemeden indirim istedi!
GÜNDEM

Eski eşini öldürdü, mahkemeden indirim istedi!
Balıkesir'de bir çiftçi 500 hayvanla 5 gün mahsur kaldı
GÜNDEM

5 gün sonra kurtarıldı! Karnını doyurmak için bakın ...
Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM

Yakınları haber verdi acı gerçek ortaya çıktı
Balıkesir'de kayıp çiftin aracı dereye uçmuş olarak bulundu
GÜNDEM

Uzun saatler haber alınamadı, otomobilleri dereye ...
Balıkesir'de kayıp çiftin aracı bulundu
GÜNDEM

Kayıp çiftin aracı bulundu ancak...
Balıkesir'de memurların mesai saati değişti
GÜNDEM

O ilde memurların mesai saati değişti
Bursa'da bir sürücü önce kaza yaptı sonra otomobilini yaktı
GÜNDEM

ÖNCE KAZA YAPTI SONRA OTOMOBİLİNİ YAKTI

Can Paker, Cumhurbaşkanlığı sistemini değerlendirdi
GÜNDEM

CAN PAKER: BAŞKANLIK 80 YILLIK MÜCADELENİN SONUCU

Reina katliamcının oğlunu elinde tutan 3 DEAŞ’lı aranıyor
GÜNDEM

'HER YERDE ARANIYORSUN' DİYEREK ÇOCUĞU ALMIŞLAR

Kemal Kılıçdaroğlu: Referandumdan kesinlikle 'Hayır' çıkacak
GÜNDEM

'REFERANDUMDAN KESİNLİKLE 'HAYIR' ÇIKACAK'
Baba Murteza K: Söyleseydi evlenmezdim
GÜNDEM

'SÖYLESEYDİ EVLENMEZDİM'
Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM

BAKANLIKLARA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI