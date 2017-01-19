Balıkesir'de fabrika yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında yangın çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Telli Kavak mevkisinde bulunan fabrikanın zeytinyağı tankına ait bir vananın patlaması sonucunda çıktığı iddia edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 112, jandarma ve polis ekipleri de hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.