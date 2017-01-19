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Polis üniformasıyla eylem hazırlığındaki 2 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, polis üniformasıyla eylem hazırlığındayken yakalandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:52:12 Güncelleme: 22:01:24 İHA

İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Sarıyer'de belirlenen 3 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda polis üniformasıyla birlikte 2 adet gaz maskesi,1 adet tabanca, 1 adet sprey boya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin polis üniformasıyla eylem planladığı iddia edildi.

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