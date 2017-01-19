Yozgat'ta küçük Meryem'in hukuk mücadelesi

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Davanın Yozgat 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini belirten Emel Özbek, "İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davamız görülüyor. Sanıkların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Dava 6 Nisan’a ertelendi. Dosyanın tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Mutluyuz, duruşmamız açıldı. İnşallah suçlular cezasını alacak" dedi.