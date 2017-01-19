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Yozgat'ta küçük Meryem'in hukuk mücadelesi

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:48:49 DHA

Yozgat'ta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden küçük Meryem'in yanlış serum nedeniyle kolu kesildi

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    Yozgat'ta, 2 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu kesilen 5 yaşındaki Meryem Üstüntaş'ın ailesinin verdiği hukuk mücadelesinde ilk duruşma yapıldı.

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    Yozgat Devlet Hastanesi'nde yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu 2 yıl önce dirsek altından kesilen Meryem Üstüntaş’ın ailesi, sorumluların yargılanması için hukuk mücadelesi başlattı.

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    Yozgat Cumhuriyet Savcılığı’nın 15 Kasım 2015 tarihinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

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