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Trakya Edirne Kırklareli
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da kar kalınlığı yer yer 15 santimetre olarak ölçüldü

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:49:56 Güncelleme: 23:52:03 AA

Kar yağışı Edirne kent merkezi, bazı ilçeleri ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Edirne'de öğlen başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının sınır kapılarına ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolları ve şehir içi yollarda aksaklığa neden olmaması için ekipler hazırlıklarını yaptı.

Trafik ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri kış lastiği kullanmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Meteoroloji yetkililerinin tahminine göre, kar yağışının kent merkezi ve ilçelerinde bu gece yarısına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de kar yağışı özellikle Kofçaz ve Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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