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İdlib El Kaide
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El Kaide'nin kritik ismi İdlib'de öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığından, El Kaide’nin dış operasyonlarından sorumlu olduğu iddia edilen Muhammed Habib Busseddin el Tunisi’nin, bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi

20 Ocak 2017 Cuma, 00:14:14 Güncelleme: 00:15:36 AA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) El Kaide’nin dış operasyonlarından sorumlu olduğu iddia edilen Muhammed Habib Busseddin el Tunisi’nin, İdlib yakınlarında gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Pentagon sözcüsü Peter Cook tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemeler göre öldüğü düşünülen el Tunusi’nin, El Kaide terör örgütünün batı ülkelerinde terör saldırısı planlamakla sorumlu olduğunu kaydedildi.

Cook açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“Tunus’lu olan Busseddin çeşitli radikal örgütlerle bağlantı sağladığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde kaldıktan sonra 2014 yılında Suriye’ye geldi. Busseddin’in ölümü El Kaide’nin dış operasyonlarda deneyimli savaşçı ve lider havuzuna darbe vuracaktır.”

ABD’nin zaman zaman Suriye, Irak ve Afghanistan’da terör örgütü El Kaide mensuplarına yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.

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