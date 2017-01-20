Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Bakan' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması üzerine Habertürk'e açıklama yaptı.

CHP lideri, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakan Binali Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok." dedi.

Öte yandan Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Bu denli ayrılıklara, kavgalara yol açmasının ülke açısından çok sakıncalı" yorumunda bulundu.