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Reina katliamcı İstanbul Terörle Mücadele polisi Abdulkadir Masharipov
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Reina katliamcının oğlunu elinde tutan 3 DEAŞ’lı aranıyor

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’u sorgulamaya devam eden İstanbul Terörle Mücadele polisi, saldırganın 4.5 yaşındaki oğlunu elinde tutan 3 DEAŞ’lıyı arıyor

20 Ocak 2017 Cuma, 03:21:32 Güncelleme: 04:30:09

Reina saldırganının İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor. Polis, 3 DEAŞ’lı ve saldırganın 4.5 yaşındaki oğlunu bulmak için operasyonlarını sürdürüyor. Terörist Abdulkadir Masharipov’un sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Masharipov’a silahı teslim eden ve Bakırköy’de kaçarken araçta bulunan 1 kişiyle 4.5 yaşındaki çocuğu elinde tutan 3 DEAŞ’lıyı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Gözaltına alındıktan sonra sürekli olarak oğlunu soran Masharipov’un, “Silivride’yken yanıma biri geldi. ‘Her yerde aranıyorsun. Çocuğunu alacağız, kaçacağın zaman getireceğiz’ diyerek benden aldılar” dediği öğrenildi.

RESMİ SORGUSU BAŞLAMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gündür gözaltında tutulan ve resmi sorgusu henüz başlamayan Masharipov’un, güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolüne götürülmediği ifade edildi. Haseki Hastanesi’nden bir doktorun emniyete götürülerek Masharipov’u sağlık kontrolünden geçirdiği ve rapor verdiği belirtildi.

Öte yandan, terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda Rakka’ya kaçış planı çıkan katliamcı Masparipov’un Reina katliamında kullanması için gönderileceği iddia edilen patlayıcılar da 30 Aralık 2016’da Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmiş, 20 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Müslim SARIYAR / GAZETE HABERTÜRK

 

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