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Fırat Kalkanı
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224 hedef imha edildi, 23 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ocak 2017 Cuma, 09:01:36 Güncelleme: 09:56:27 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 228 hedef karadan ve havadan Türk ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 150 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu, karadan ve havadan sağlanan ateş desteği ile Suflaniyah meskun mahallinde kontrolü sağladı. Harekatta karadan hedef tespit vasıtalarıyla 205, havadan ise Türk ve koalisyon ülkelerine ait jetler tarafından 23 DEAŞ hedefi bombalandı. Gün içerisinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları'nın, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı ileri harekatı devam etmiş, Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 205 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından bir kısmı imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Kabbasin güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen 19 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Tadif ve Bzagah'ta tespit ettiği DEAŞ hedeflerine, yapılan koordinasyon sonucunda 4 hava harekatı düzenlenmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 49 el yapımına imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 14 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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