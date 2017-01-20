1940 DEAŞ'lı, 315 PYD'li etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 940, PKK/PYD mensubu 315 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, son bir hafta içinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 150 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar bin 940 DEAŞ mensubu ve 315 PKK/PYD üyesi etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Şırnak Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Hakkari Çukurca, Mardin Derik, Diyarbakır Lice, Tunceli, Bitlis, Iğdır ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 78 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 3 el yapımı patlayıcı, bir güdümlü roket, 16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 33 av tüfeği, 650 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Giresunumu bölgesinde 5 barınak ve Dereler bölgesinde bir mağara ile Küpeli Dağı bölgesinde 2, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bir, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 6, Bitlis'in Sini Deresi bölgesinde 5, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 3 ve Tunceli kırsalında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman imha edildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi ve ticareti başta olmak üzere kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler sonucu 163 kilogram kubar esrar, 298 kilogram toz esrar, 15 kilogram Hint keneviri tohumu ve 134 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 319 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 150'nci gün geride kaldı.

Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan 227 yerleşim yeri ve bin 875 kilometrekare alan kontrol altına alındı. 9 Aralık 2016'da başlayan El Bab harekatında batı ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat kapsamında, "tecrit harekatı" sürdürülüyor, tespit edilen hedefler etkisiz hale getiriliyor.

El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, 19 Ocak'ta Suflaniyah'ta kontrol sağlandı.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

2 BİN 255 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne bin 667'si ölü, 266'sı yaralı ve 7'si sağ yakalanan toplam bin 940 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 300'ü ölü, 4'ü yaralı ele geçirilen ve 11'i teslim olan toplam 315 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bin 237 hedefe bin 338 bomba atıldı. Tespit edilen 3 bin 14 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın imha edildi.

TSK, Fırat Kalkanı ve Musul harekatları kapsamında koalisyonun gerektirdiği iş birliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor.

Sivilleri çeşitli yöntemlerle kalkan olarak kullanan DEAŞ'a karşı TSK, gelişmiş tespit, teşhis sistemleri ile hedef analizlerini yapıyor. Sivil halkın zarar görmemesi amacıyla akıllı güdümlü mühimmat kullanılıyor, belirlenen hedefler noktasal atışlarla tam isabetle imha ediliyor. İçinde sivil olduğu belirlenen hedefler çok sayıda terörist barınsa dahi hedef olmaktan çıkarılıyor.